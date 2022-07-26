27 Июля 2022
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Карта Калининградской области и Литвы (2022) | Фото: Накануне.RU

В Калининград прибыл первый после снятия "санкционной блокады" поезд с цементом

Первый ж/д состав с цементом прибыл в Калининградскую область после снятия "блокады", начавшейся из-за санкций ЕС. По словам губернатора региона Антона Алиханова, прибытие состава снимет определенную напряженность на рынке стройматериалов, передает РБК.

Ранее Еврокомиссия внесла поправки в санкционный пакет, касающиеся российского региона-эксклава, куда сухопутно грузы могут попадать из России только через территорию Литвы. Так, запрет на транзит санкционных грузов продолжает действовать в отношении автотранспорта. Транзит по железной дороге возможен, если перевозятся не товары и технологии военного или двойного назначения.

Теги: калининград, блокада, эксклав



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