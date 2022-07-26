Украина попросит у США газ по ленд-лизу

Украина обратится к США с просьбой поставить газ по программе ленд-лиза, сообщил премьер-министр страны Денис Шмыгаль. Он добавил, что поставки газа из Америки нужны для успешного прохождения предстоящего отопительного сезона.

"Подготовка к сложнейшей зиме в нашей истории продолжается, и в этой подготовке мы ищем все возможные инструменты, чтобы быть готовыми к любым сценариям", — пишет Шмыгаль в своем Telegram-канале.

Ранее издание Financial Times высказало предположение, что у властей Украины заканчиваются бюджетные ресурсы, и страна может вскоре оказаться на пороге финансовой катастрофы. По мнению FT, на фоне роста военных расходов финансовые ресурсы у Киева могут закончиться уже этой осенью. Средств может не хватить на обеспечение даже самых базовых социальных институтов: больниц, школ и т.д.