27 Июля 2022
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Экономика Украина
Газ (2020) | Фото: Накануне.RU

Украина попросит у США газ по ленд-лизу

Украина обратится к США с просьбой поставить газ по программе ленд-лиза, сообщил премьер-министр страны Денис Шмыгаль. Он добавил, что поставки газа из Америки нужны для успешного прохождения предстоящего отопительного сезона.

"Подготовка к сложнейшей зиме в нашей истории продолжается, и в этой подготовке мы ищем все возможные инструменты, чтобы быть готовыми к любым сценариям", — пишет Шмыгаль в своем Telegram-канале.

Ранее издание Financial Times высказало предположение, что у властей Украины заканчиваются бюджетные ресурсы, и страна может вскоре оказаться на пороге финансовой катастрофы. По мнению FT, на фоне роста военных расходов финансовые ресурсы у Киева могут закончиться уже этой осенью. Средств может не хватить на обеспечение даже самых базовых социальных институтов: больниц, школ и т.д.

Теги: ленд-лиз, сша, газ, украина



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