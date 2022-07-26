Илон Маск попрощался с Россией, уходящей с МКС

Американский миллиардер, создатель компании SpaceX Илон Маск прокомментировал сообщения о выходе России из проекта МКС до 2024 года. В своем твиттере он написал "Bon voyage" – в переводе с французского "Счастливого пути".

После того, как Россия со своими "Союзами" покинет проект, частная SpaceX останется единственным оператором пилотируемых полетов на МКС.

О планах по уходу с МКС и запуску собственной орбитальной станции сегодня президенту России рассказал новый глава Роскосмоса Юрий Борисов. Он отметил, что запускать станцию на орбиту планируется начать после 2024 года, решение уже принято. При этом Борисов подчеркнул, что все обязательства перед партнерами по МКС будут выполнены.