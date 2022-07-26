Группе "Руки вверх" на пять лет запретили въезд в Эстонию

Власти Эстонии на пять лет запретили въезд в страну участникам группы "Руки вверх".

"Сожалею, что поклонники группы "Руки вверх" в Эстонии не смогут посетить концерты. С удовольствием приглашаю их на свои концерты в России", - цитирует РБК слова лидера группы Сергея Жукова.

Ранее министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейенсалу назвал решение о запрете въезда для "Руки вверх" "единственно правильным", он считает, что туристические и увеселительные поездки для граждан России в период боевых действий "не оправданы".