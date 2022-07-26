Московский скоростной диаметр будет бесплатным для жителей столицы и Подмосковья

Московский скоростной диаметр сделают бесплатным для жителей столицы и Подмосковья, заявил мэр города Сергей Собянин. Платить за проезд по дороге с 1 января 2023 года будут только транзитные автомобилисты. Власти Москвы надеются с помощью такой меры очистить диаметр от дополнительного трафика легковых машин, тогда жители региона смогут сокращать время в дороге. Протяженность диаметра составляет 68 км.

Собянин также отметил, что строительство основного участка диаметра – Северо-Восточной хорды – планируется осенью этого года. Южный участок – Юго-Восточная хорда – будет введен в эксплуатацию в следующем году.