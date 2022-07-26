26 Июля 2022
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Политика За рубежом
ПМЭФ, Эммануэль Макрон (2018) | Фото: forumspb.com

Продовольственный кризис будет длиться дольше, чем военный конфликт на Украине - Макрон

Продовольственный кризис будет длиться дольше, чем военный конфликт на Украине, его последствия не исчезнут через 12-18 месяцев, заявил президент Франции Эммануэль Макрон во время визита в Камерун. Эта страна, как и многие другие на африканском континенте, в последние месяцы столкнулась с резким ростом цен на топливо, удобрения и продукты питания.

Reuters отмечает, что правительства африканских стран преимущественно избегают занимать чью-либо сторону в российско-украинском конфликте и отказываются присоединиться к западным санкциям. В то же время в бывших западноафриканских колониях Франции растут антифранцузские настроения: в этих государствах, переживших череду переворотов, опасения по поводу безопасности разжигают разочарование в Париже и склоняют общественное мнение в пользу России.

Макрон во время встречи с французской диаспорой в Камеруне заявил: "Нас обвиняют в том, что европейские санкции (в отношении России) являются причиной мирового продовольственного кризиса, в том числе в Африке. Это совершенно неверно".

Москва отрицает свою причастность к продовольственному кризису, обвиняя западные санкции в замедлении экспорта продовольствия и удобрений.

Примечательно, что сейчас в Африке с политическим турне находится не только Макрон, но и министр иностранных дел России Сергей Лавров, а также специальный посланник США в Африке Майк Хаммер. Все они, естественно, стараются не пересекаться.

Теги: продовольственный кризис, эммануэль макрон, санкции



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