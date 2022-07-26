26 Июля 2022
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Политика В России
Ноутбук (2022) | Фото: Thomas Peter / Reuters

Без суда и последствия: в Госдуме предложили внесудебную блокировку сборов средств для противников РФ

В Госдуме предложили ввести внесудебную блокировку публикаций, призывающих собирать средства для финансирования противника РФ в условиях военных действий с участием нашей страны. Инициатором выступает глава комитета ГД по безопасности, "единоросс" Василий Пискарев.

"Нами зафиксированы случаи, когда различными организациями или частными лицами объявляется сбор средств, которые в конечном итоге идут украинским боевикам и неонацистам. Это недопустимо, и здесь должен работать механизм, аналогичный тому, что действует уже при попытках финансирования терроризма", - пишет депутат в своем Telegram-канале.

Он заявил о желании пресечь любые попытки россиян финансировать противника в условиях СВО.

По словам Пискарева, его законопроект уже получил одобрение Роскомнадзора, сейчас отзывы на него готовят в Генпрокуратуре, ФСБ и других заинтересованных ведомствах.

Потом законопроект рассмотрит думская комиссия по расследованию иностранного вмешательства, ее также возглавляет Пискарев.

Теги: блокировка, сбор средств, противник, военная спецоперация, госдума, василий пискарев



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