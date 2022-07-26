Без суда и последствия: в Госдуме предложили внесудебную блокировку сборов средств для противников РФ

В Госдуме предложили ввести внесудебную блокировку публикаций, призывающих собирать средства для финансирования противника РФ в условиях военных действий с участием нашей страны. Инициатором выступает глава комитета ГД по безопасности, "единоросс" Василий Пискарев.

"Нами зафиксированы случаи, когда различными организациями или частными лицами объявляется сбор средств, которые в конечном итоге идут украинским боевикам и неонацистам. Это недопустимо, и здесь должен работать механизм, аналогичный тому, что действует уже при попытках финансирования терроризма", - пишет депутат в своем Telegram-канале.

Он заявил о желании пресечь любые попытки россиян финансировать противника в условиях СВО.

По словам Пискарева, его законопроект уже получил одобрение Роскомнадзора, сейчас отзывы на него готовят в Генпрокуратуре, ФСБ и других заинтересованных ведомствах.

Потом законопроект рассмотрит думская комиссия по расследованию иностранного вмешательства, ее также возглавляет Пискарев.