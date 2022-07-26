"Аэрофлот" начнет полеты по маршруту Сочи – Дубай на SSJ

Группа "Аэрофлот" с 3 августа начнет летать по маршруту Сочи – Дубай на самолетах SuperJet, передает РИА Новости. При этом выполняться рейсы будут авиакомпанией "Россия", входящей в группу, передает ТАСС.

Сейчас российские перевозчики не выполняют прямых рейсов в Дубай из Москвы – по этому маршруту летают только арабские Emirates и Flydubai. Российские же авиакомпании не могут летать в ОАЭ без угрозы изъятия самолетов на бортах, находящихся в иностранном лизинге. Из российских самолетов есть только SuperJet, но без дозаправки рейс в Дубай из Москвы ему не совершить. Сочи является максимально "южным" аэропортом в европейской части России – из него беспосадочный перелет возможен. Также Сочи единственный сейчас аэропорт юга России, открытый для полетов – остальные закрыты из-за спецоперации на Украине.

Группа "Аэрофлот" (в нее входят авиакомпании "Аэрофлот", "Россия", "Победа") в июне 2022 года смогла восстановить почти до 51% от показателей аналогичного периода 2021 года пассажирооборот на международных линиях. Но при этом снижение международного пассажиропотока во втором квартале (с апреля по июнь) текущего года составило почти 58% ко второму кварталу 2021 года. В абсолютных цифрах авиакомпании группы перевезли на международных рейсах 652 тыс. человек, а годом ранее – более 1,5 млн.