26 Июля 2022
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Наука и техника В России
Проект российской орбитальной служебной станции. (2022) | Фото: пресс-служба Роскосмоса

Первый экипаж может отправиться на новую российскую орбитальную станцию в 2028 году

Первый экипаж может отправиться на новую российскую орбитальную служебную станцию (РОСС) в 2028 году на корабле "Союз" с космодрома Байконур, сообщил генеральный конструктор РКК "Энергия" Владимир Соловьев.

Сегодня Роскосмос презентовал проект станции, которую разрабатывает "Энергия". По плану, озвученному главой Роскосмоса Юрием Борисовым, работа по запуску станции начнется после 2024 года – к этому моменту Россия выйдет из проекта МКС.

Прежний глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин ранее говорил, что РОСС сможет работать и в автоматическом режиме, постоянного присутствия на ней экипажа не потребуется.

Проект российской орбитальной служебной станции.(2022)|Фото: пресс-служба Роскосмоса

Теги: росс, орбитальная станция, экипаж, ркк энергия



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