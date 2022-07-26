Построение кораблей в честь Дня ВМФ в Севастополе отменено

В Севастополе отменили парадное построение кораблей в честь Дня Военно-морского флота РФ. Традиционные мероприятия на Графской пристани (встреча командующего Черноморским флотом, возложение венков на воду, обход кораблей в бухте) будут формальными.

Впрочем, ряд традиционных пунктов состоится: это праздничный концерт на Площади Нахимова и фейерверк в Севастопольской бухте, сообщили в пресс-службе Черноморского флота. Начнется День ВМФ с праздничной службы во Владимирском соборе – усыпальнице адмиралов.