26 Июля 2022
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Армия и ВПК Крым
день ВМФ Севастополь Крым площадь Нахимова (2012) | Фото: Накануне.RU

Построение кораблей в честь Дня ВМФ в Севастополе отменено

В Севастополе отменили парадное построение кораблей в честь Дня Военно-морского флота РФ. Традиционные мероприятия на Графской пристани (встреча командующего Черноморским флотом, возложение венков на воду, обход кораблей в бухте) будут формальными.

Впрочем, ряд традиционных пунктов состоится: это праздничный концерт на Площади Нахимова и фейерверк в Севастопольской бухте, сообщили в пресс-службе Черноморского флота. Начнется День ВМФ с праздничной службы во Владимирском соборе – усыпальнице адмиралов.

Теги: день вмф, севастополь, крым, рейд



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