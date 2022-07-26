На Южном Урале гособвинение просит 10 лет колонии для водителя, который сбил пенсионерку и скрылся

Государственный обвинитель запросил 10 лет колонии общего режима для жителя Еманжелинска, которого обвиняют в смертельном наезде на пенсионерку, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

По версии следствия, в августе 2019 года обвиняемый за рулем PORSCHE CAYENNE, двигаясь по автодороге на территории села Еманжелинка со скоростью 112 км/ч, псбил 80-летнюю пенсионерку, переходившую дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Женщина скончалась, а водитель с места ДТП скрылся.

Вину в совершении преступления обвиняемый не признал.

Сегодня состоялись прения по уголовному делу. Государственный обвинитель попросил признать подсудимого виновным и назначить наказание в виде 10 лет в колонии общего режима, с лишением права заниматься деятельностью по управлению транспортными средствами на срок 2 года 10 месяцев.