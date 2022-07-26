В Челябинске в рамках открытия скейт-парка пройдет турнир RCC Extreme

Стартовала регистрация участников на Кубок RCC Extreme в Челябинске. Соревнования по экстремальным видам спорта пройдут в рамках открытия одноименного скейт-парка, сообщили Накануне.RU в пресс-службе РМК.

Заявки от спортсменов принимаются в личных сообщениях группы: https://vk.com/rccextreme_chel и по телефону: +7 (985) 421 90 09 до 30 июля включительно. Форма заявки: фамилия имя отчество, дата рождения, город, дисциплина.

Возрастной ценз для участников – старше 2007 года рождения. Для несовершеннолетних допуск на соревнования только при наличии расписки от родителей.

Соревнования проходят по четырем дисциплинам: самокат-парк, скейтбординг, самокат-стрит и BMX-парк.

Напомним, в Челябинске построят самый большой скейт-парк в городе. Спот площадью 1,5 тысячи м² подходит для тренировок как профессионалов, так и начинающих спортсменов на скейтбордах, велосипедах ВМХ и МТВ, трюковых самокатах. Скейт-парк расположится на площади возле ледовой арены «Трактор». Открытие запланировано на 30 июля, в этот день пройдут открытые соревнования.

Разработкой конструкций площадки занималась уральская команда. В парке предусмотрено зонирование для тренировок новичков и профессионалов. Фигуры образуют прыжковую зону, подходящую для трюков в воздухе, и street-зону с элементами скольжения с продуманными линиями движения. Безопасность обеспечивает износостойкое и ударопрочное покрытие: "рампы", "разгонки", "перила", "фанбоксы", "пирамиды", "ступеньки" и другие фигуры для выполнения трюков. Скейт-парк строится при поддержке РМК.