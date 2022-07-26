В Брянской области умерла жертва обстрела ВСУ таможенного пункта

В Брянской области умер один из пострадавших от обстрела ВСУ таможенного пункта в Севском районе.

"По уточненной информации, в результате инцидента в Севском районе взрывное устройство было сброшено на СВХ, находящийся в непосредственной близости от таможенного пункта МАПП "Троебортное". К сожалению, один из пострадавших скончался", - написал в своём Telegram-канале губернатор Брянской области Александр Богомаз.

Напомним, со стороны Украины была совершена атака на таможенный пост "Троебортное", расположенный в Севском районе Брянской области. С квадрокоптера на таможенный пост было сброшено взрывное устройство. В результате обстрела было четверо пострадавших.