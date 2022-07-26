26 Июля 2022
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Турция флаг (2017) | Фото: Накануне.RU

Главный штурман ВМФ РФ возглавит российскую делегацию в координационном центре по зерну

В Стамбуле начал работать совместный координационный центр по зерновому вопросу. В его работе принимают участие представители России, Украины, Турции и ООН. Делегацию российских экспертов возглавит контр-адмирал Эдуард Луйк, главный штурман Военно-морского флота России, сообщили в Минобороны России. Россияне уже сегодня прибудут в Стамбул и приступят к работе в СКЦ.  

СКЦ, напомним, будет координировать вывоз украинского зерна по специальным коридорам в Черном море, а также контролировать грузы кораблей, чтобы на них не находилось ничего, кроме зерна.

Теги: стамбул, зерно, черное море, вмф рф



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