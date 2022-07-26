Главный штурман ВМФ РФ возглавит российскую делегацию в координационном центре по зерну

В Стамбуле начал работать совместный координационный центр по зерновому вопросу. В его работе принимают участие представители России, Украины, Турции и ООН. Делегацию российских экспертов возглавит контр-адмирал Эдуард Луйк, главный штурман Военно-морского флота России, сообщили в Минобороны России. Россияне уже сегодня прибудут в Стамбул и приступят к работе в СКЦ.

СКЦ, напомним, будет координировать вывоз украинского зерна по специальным коридорам в Черном море, а также контролировать грузы кораблей, чтобы на них не находилось ничего, кроме зерна.