Жена Шредера заявила, что он прибыл в Москву для переговоров по энергетике

Жена экс-канцлера ФРГ Герхарда Шредера Со-Ён Шредер-Ким назвала цель визита политика в Москву.

"Он не в отпуске, в Москве он будет вести переговоры об энергетической политике", — заявила супруга бывшего канцлера.

По словам самого бывшего Шредера, он проводит в Москве свой отпуск, передает РИА Новости.

По данным Spiegel, экс-канцлер прибыл в российскую столицу через Баку в воскресенье, а уехать должен сегодня. Издание также сообщает, что в центре переговоров поставки газа через "Северный поток 1", но при этом "не ясно, с кем конкретно бывший канцлер ведет переговоры в Москве".

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ушел от прямого ответа на вопрос, планируются ли контакты Владимира Путина и Герхарда Шредера, заметив, что они "не исключаются", но протокольной встречи между ними не запланировано.

Напомним, 8 июня "Газпром" подтвердил, что Шредер отозвал свое согласие на избрание в совет директоров компании. До этого он вышел из состава совета директоров "Роснефти".