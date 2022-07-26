На первый этап благоустройства парка "Уралмаш" выделят 6 миллионов рублей

На проектно-изыскательные работы по Летнему парку "Уралмаш" уже в следующем году выделят 6 млн рублей. Такое распоряжение дал глава Екатеринбурга Алексей Орлов.

"На недавнем голосовании по программе ФКГС летний парк Уралмаш занял второе место, причем с минимальным отставанием. Уралмашевцы очень расстраивались проигрышу. И я тогда пообещал, что мы обязательно изыщем средства, чтобы заняться этим объектом, - написал градоначальник в своем Telegram-канале. - Это необходимая фаза, без которой благоустройство общественного пространства не начать. Обновленному парку на Уралмаше быть!"

Напомним, что ранее мэр Екатеринбурга заявил о вероятности благоустройства парка за федеральный счет. По его словам, в случае, если в федеральных средствах откажут, город найдет возможности преобразить территорию своими силами.

По количеству голосов парк занял второе место не только по Екатеринбургу, но и по всей стране. Несмотря на это, лидером все же стал проект второй очереди Преображенского парка в Академическом, набрав 120 тыс. голосов или 51% от проголосовавших.

Позднее председатель комитета благоустройства администрации Екатеринбурга Тамара Благодаткова заявила, что Летний парк "Уралмаш" снова примет участие в голосовании в рамках проекта "Формирование комфортной городской среды".