Нового соперника Шлеменко по бою в Екатеринбурге объявят на этой неделе

В самое ближайшее время будет назван новый соперник известного российского бойца Александра Шлеменко, который в конце августа проведет поединок в Екатеринбурге.

Напомним, изначально "Шторм" должен был подраться с другим именитым спортсменом – Магомедом Исмаиловым. Их бой должен был стать главным событием августовского турнира RCC 12 в уральской столице. Однако Магомед не успел восстановиться после операции на колено и встречу перенесли на декабрь, а Шлеменко пообещали найти нового оппонента.

Как сообщили Накануне.RU в компании Russian Cagefighting Championship, соперника Александра объявят уже на этой неделе.

"В ближайшее время все стороны подпишут контракты и придет время громких анонсов. Турнир получится невероятно крутым и не оставит никого равнодушным", - пообещали в RCC.

Там уточнили, что бой Шлеменко vs. Исмаилов станет главным событием декабрьского турнира RCC 13.

"Точная дата еще неизвестна. Но то, что бой состоится – нет никаких сомнений", - заверили в организации.