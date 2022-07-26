Роскосмос представил проект РОСС – новой российской орбитальной станции

Роскосмос опубликовал проекты РОСС – российской орбитальной служебной станции. О планах по ее строительству сегодня президенту Владимиру Путину рассказывал новый глава госкорпорации Юрий Борисов.

Он отметил, что Россия планирует развернуть свою орбитальную станцию после 2024 года, когда Роскосмос выйдет из проекта МКС.

"Перед вами примерный облик станции, предлагаемый к созданию Ракетно-космической корпорацией "Энергия", - говорится в сообщении Роскосмоса.