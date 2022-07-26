26 Июля 2022
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Наука и техника В России
Проект российской орбитальной служебной станции. (2022) | Фото: пресс-служба Роскосмоса

Роскосмос представил проект РОСС – новой российской орбитальной станции

Роскосмос опубликовал проекты РОСС – российской орбитальной служебной станции. О планах по ее строительству сегодня президенту Владимиру Путину рассказывал новый глава госкорпорации Юрий Борисов.

Он отметил, что Россия планирует развернуть свою орбитальную станцию после 2024 года, когда Роскосмос выйдет из проекта МКС.

"Перед вами примерный облик станции, предлагаемый к созданию Ракетно-космической корпорацией "Энергия", - говорится в сообщении Роскосмоса.

Проект российской орбитальной служебной станции.(2022)|Фото: пресс-служба Роскосмоса

Проект российской орбитальной служебной станции.(2022)|Фото: пресс-служба Роскосмоса

Теги: роскосмос, орбитальная станция, росс, юрий борисов



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