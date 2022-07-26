В Тюмени необычные "осадки": на улицах города "выпал" пенопласт

Жители Тюмени столкнулись с первыми последствиями надвигающейся непогоды. На ул. Моторостроителей ветер сдул пенопласт с крыши одного из домов, где шел ремонт.

Видеоролик пенопласта, разлетевшегося по улице опубликован в telegram-канале Ural Mash. Однако, прохожих разлетевшиеся в разные стороны листы пенопласта не спугнули. На кадрах видно, как люди прокладывают себе дорогу через летящие стройматериалы.

Отметим, что по данным Тюменского ЦГМС на юге Тюменской области 26 июля 2022 года ожидаются местами кратковременные дожди, грозы. Днем возможен град, ветер юго-западный, западный 6-11 м/с, при грозе порывы до 15-19 м/с, температура ночью +13,+18, днем +27,+32, местами до +25.

Главное управление МЧС России по Тюменской области рекомендует при сильном ветре, если он застал вас на улице, укрыться в любом помещении или подземном переходе. Не стоит прятаться около стен домов. Ни в коем случае не пытайтесь прятаться за остановками общественного транспорта, рекламными щитам, недостроенными зданиям или под деревьями.