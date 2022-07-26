"ФСБ вынудила Воронина оговорить Трифонова". Свидетель по делу экс-главы УМВД Екатеринбурга рассказал, что происходило с его сокамерником

В Ленинском районном суде Екатеринбурга продолжают выслушивать показания свидетелей по делу бывшего главы УМВД Екатеринбурга Игоря Трифонова, обвиняемого во взяточничестве. Сегодня был допрошен бывший замначальника полиции ГУ МВД по Свердловской области, экс-начальник отдела МВД по Первоуральску Олег Грехов.



По его словам, Эдуард Воронин, который ранее был знаком с Трифоновым, оговорил последнего, после того, как сотрудник ФСБ пригрозил "повесить на него уголовное дело" и "надолго посадить". С Ворониным Грехов был знаком заочно по долгу службы, однако в 2018 попал с ним в одну камеру, когда проходил по делу о торговле "прослушками". О прошедших двух неделях и поведал свидетель. С его слов, от Воронина на протяжении недели требовали показания на команду Бородина, в частности на самого Трифонова.



"В ФСБ требовали с него, чтобы тот по делу ФОРЕСа рассказал о передаче денег Трифонову. В камере он (Воронин) заявил, что от него требуют рассказать какие-то "факты", которые подготовят, и их надо просто озвучить и выступить обличителем. Он пояснял, что от него требует показания на Бородина, которого он вообще лично не знает или хотя бы на Трифонова. В ФСБ сказали, что если он не даст показания, в отношении него введут ряд уголовных дел возбужденных и он будет сидеть долго. Первую неделю он вел себя очень уверенно, говорил, что у него адвокат Колосовский, что никаких фактов о преступной деятельности Трифонова или тем более Бородина не знает и пояснять ничего такого и оговаривать не будет. Его позиция изменилась где-то спустя неделю. Была очная ставка, и он пришел после нее очень подавленный и практически сразу заявил - "Я всем москвичам Бородинской команды отомщу и дам показания в отношении Трифонова, и именно те, которые попросят сотрудники ФСБ. Все, что мне предложат для того, чтобы уйти от ответственности, я все озвучу", - рассказал Грехов.

По его словам, Воронин пояснил ему, что Бородинская команда "бросила его и не дала уйти от ответственности", поэтому сейчас он будет "защищать себя сам" и даст все показания, которые нужны ФСБ.

"Ему сотрудник ФСБ сказал, что у него полка виртуальная с 10 уголовными делами и Воронин может выбрать любое, которое на него повесят. Когда я спросил, есть ли состав преступления в них на Воронина. тот ответил, что да. Сказал что с кем-то продавал на рынке изъятый спирт и сидеть за такое не хочет. Когда спросил, почему тот решил оговорить именно Трифонова, а не Бородина, тот сказал, что последнего не знает, а Трифонов близкий человек", - отметил Грехов.

Он также добавил, что вскоре у сокамерника сменилась защита: вместо Колосовского, который бы настаивал на полной невиновности своего подсудимого, Воронину адвоката предоставил следственный комитет.



"Как я считаю, он ушел просто под контроль. По ФОРЭСу он сказал, там был какой-то дележ зданий. Я тогда спросил, а причем тут Трифонов, а Воронин мне ответил, что тот "просто нужен". У меня сложилось полное впечатление, что это чистый оговор в рамках самоспасения и раздавленности", - заявил Грехов.

При этом о ситуации с Трифоновым и обвинениями в его адрес Грехов, по его же словам, знает только из СМИ и со слов Воронина, а потому может говорить только то, что слышал от сокамерника. О деталях того, каким образом Трифонов может быть причастен к истории с ФОРЭС, Грехов также не имеет понятия. Единственное, что ему пояснил Воронин, оговорить бывшего главу УМВД Екатеринбурга было нужно, чтобы привлечь к ответственности команду Бородина.

Напомним, что согласно обвинению, Трифонов якобы способствовал возбуждению уголовного дела о мошенничестве. Речь идет о выдаче в 2015 году УК "Терра" кредита в 593 млн рублей от банка "Кольцо Урала". Поручителем тогда и выступила ООО "ФОРЭС-химия". При этом дело его якобы просил возбудить сотрудник службы безопасности банка, обещав за это 10 млн руб.

На сегодняшнем судебном заседании также должен был выступить сам Трифонов, однако защита ходатайствовала о предоставлении им дополнительного времени для подготовки. Как минимум, для того, чтобы выслушать эксперта по делу, который сейчас находится за городом на лечении и прибудет только после 7 августа. Несмотря на это, суд не счел обстоятельства эксперта весомыми, а потому отложил рассмотрение дела не на август, а на 28 июля. Такое решение суда для Накануне.RU прокомментировала его адвокат Ольга Кезик.

"Этот специалист - руководитель кафедры уголовного процесса, который давал свое заключение по поводу того, что у Трифонова полномочий на принятие процессуального решения на возбуждении уголовного дела отсутствуют. Тем не менее в обвинении именно так и изложено. Вызвать эксперта по видеосвязи возможности нет - нам просто суд откажет и нарушатся права", - пояснила Кезик.

Она также добавила, что к истории о взятках в ФОРЭС ее подзащитный не имеет никакого отношения.