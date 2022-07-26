26 Июля 2022
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коммуналка долги канализация подъезд труба (2019) | Фото:samcomsys.ru

В Госдуме раскритиковали идею Минстроя о включении расходов на "цифровизацию" ЖКХ в тарифы

В Госдуме раскритиковали предложение Минстроя компенсировать за счет увеличения тарифов на тепло и воду расходы на "цифровизацию" отрасли ЖКХ.

"Почему граждане должны оплачивать из своего кармана модернизацию ЖКХ, если эта инфраструктура принадлежит управляющим компаниям? Пусть раскошеливаются сами за счёт своих прибылей", - написал в своем Telegram-канале глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн ("Единая Россия").

Он напомнил, что нечто подобное уже происходило, когда граждан заставляли устанавливать индивидуальные счетчики, при этом включая в тариф затраты на общедомовые нужды.

Теги: минстрой, жкх, критика, александр хинштейн, тариф



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