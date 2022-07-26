Пригожин назвал сферу школьного питания в Петербурге "жалким наследием коррупционной системы"

Бизнесмен Евгений Пригожин рассказал о том, как обстоит ситуация на рынке соцпита в Петербурге в новом интервью журналистам издания «Невские новости». Он отметил, что Северная столица в этом отношении существенно проигрывает Москве. Причина всему – коррупция.

«Питание в Санкт-Петербурге — это жалкое наследие классической коррупционной системы конца 80-х годов прошлого века. Это логично, ведь управляют социальным питанием нашего города те самые фрики из 80-х — бывшие заведующие столовыми, которые привыкли, что поставщик пельменей привозит несъедобные изделия из мышиных хвостов, а берут их, потому что всем понятно, что есть откат. Проверяющие инстанции пишут, что они вполне пригодны, потому что тоже, как известно, получают откат, а органы, проверяющие проверяющих, и это не секрет, получают откат, потому что не усмотрели откат. Поэтому социального питания в Петербурге нет, есть «откатное питание»», – высказался Пригожин.

Он подчеркнул, что в Москве таких проблем нет. Власти наблюдают за состоянием отрасли, а пищеблоки покупают продукты на одном предприятии. Это позволяет придерживаться единых стандартов. В городе на Неве же власти знают про проблемы, однако не спешат их решать. Попытка была в 2019 году, но ничего не изменилось до сих пор. Пригожин уверен: виной всему коррупция.

«Ситуация несомненно улучшится в карманах у тех, кто это организовывает. В тарелке петербургского школьника точно ничего не изменится. Кстати, обратите внимание, для того, чтобы увеличивать какие-либо статьи расходной части, особенно социальной части городского бюджета, наш бюджет должен расти не только в фантазиях и пресс-релизах, но и в реальности. То есть в кубышку должно поступать как можно больше денег, а из нее по определенным статьям расходоваться под строгим контролем. Пока вместо кубышки — сито, сколько не увеличивай объем финансирования, до получателя ничего не дойдет, просочится мимо», – резюмировал предприниматель.

С полным интервью можно ознакомиться на сайте «Невских новостей».