В Минобороны Израиля заявили о готовности нанести удар по Ирану из-за ядерной программы

Израиль может нанести удар по Ирану, чтобы сдержать развитие ядерной программы, заявил министр обороны еврейского государства Бени Ганц.

"Иран - глобальная проблема, а не частная проблема Государства Израиль", - сказал он в интервью "13 каналу" израильского телевидения.

"В конце концов, мы можем нанести сильный удар для сдерживания [иранского] атома", - цитирует Ганца ТАСС.

Министр также заявил, что Израиль недоволен готовящейся новой ядерной сделкой с Ираном. Он пояснил, что оно предусматривает временную отсрочку по санкциям, благодаря чему Тегеран сумеет открыть экономику.

Напомним, на прошлой неделе Иран посетил с рабочей поездкой президент РФ Владимир Путин. Визит прошел на фоне возможного возобновления переговорного процесса по ядерной сделке. Как сообщалось, Вашингтон утверждает, что все предложения по сделке "на столе", дело за ответом Тегерана. При этом российские дипломаты уверяют, что Иран готов вернуться к выполнению условий сделки, если США отменят санкции.