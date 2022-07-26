"Ну наконец-то!" Губернатор Моор обрадовался западным санкциям

Губернатор Тюменской области Александр Моор попал под санкции Великобритании, передает корреспондент Накануне.RU.



Информация об этом опубликована на официальном сайте правительства Великобритании. В новый санкционный список включены 27 губернаторов, среди которых Александр Моор и губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов.

Санкции подразумевают запрет на въезд Великобританию и заморозку активов в этой стране (при их наличии).

Губернатор Александр Моор, судя по всему, попаданию в "черный список" Англии не огорчился, а напротив - обрадовался.

"Ну наконец-то!" - прокомментировал политик введенные в отношении него санкции.

Отметим, что подобная реакция последовала и от глав других регионов. Так, губернатор Воронежской области Александр Гусев назвал санкции "прекрасным подарком ко дню рождения", губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что находится под санкциями со времен строительства Крымского моста - с 2014 года.

"У меня нет и не было за рубежом ни недвижимости, ни счетов в банках. Свою жизнь не представляю вне России и без России", - заявил он. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко отреагировал почти также как Моор. В своем telegram-канале он прокомментировал новость одним словом: "Дождался!"

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов после включения в санкционный список Британии заявил, что очень рад, что его работа и работа его команды по восстановлению Донбасса так раздражает "партнеров".