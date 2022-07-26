На Кубе заработали карты системы "Мир"

Российские туристы получили возможность снимать на Кубе наличные в песо с карт платежной системы "Мир".

"Россияне теперь могут пользоваться российской банковской картой "Мир" на Кубе. Правда, пока только её принимают банкоматы. Сейчас решаются технические вопросы, и к концу года ею можно будет расплатиться во всех точках продажи", - рассказал "Интерфаксу" советник по туризму посольства Кубы в РФ Хуан Карлос Эскалона Пельисер.

Банкоматы расположены и в Гаване, и на курортах страны. Туристы могут снять наличные песо, чтобы оплатить ими свои покупки на кубинских курортах.