26 Июля 2022
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Карты Сбербанка МИР и VISA (2022) | Фото: Накануне.RU

На Кубе заработали карты системы "Мир"

Российские туристы получили возможность снимать на Кубе наличные в песо с карт платежной системы "Мир".

"Россияне теперь могут пользоваться российской банковской картой "Мир" на Кубе. Правда, пока только её принимают банкоматы. Сейчас решаются технические вопросы, и к концу года ею можно будет расплатиться во всех точках продажи", - рассказал "Интерфаксу" советник по туризму посольства Кубы в РФ Хуан Карлос Эскалона Пельисер.

Банкоматы расположены и в Гаване, и на курортах страны. Туристы могут снять наличные песо, чтобы оплатить ими свои покупки на кубинских курортах.

Теги: Куба, Мир, Хуан Карлос Эскалона Пельисер



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