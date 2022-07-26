Челябинского губернатора включили в санкционный список Великобритании

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер включен в новый санкционный список Великобритании, передает корреспондент Накануне.RU.

В список включено 42 человека, среди которых губернаторы российских регионов, глава правительства ДНР Виталий Хоценко и первый зампред правительства ЛНР Владислав Кузнецов.

Алексей Текслер прокомментировал попадание в санкционный список. Он заявил, что регион продолжит помогать Донбассу.

"Меня гораздо больше занимают дела и реальные проблемы жителей Челябинской области Российской Федерации, которые меня выбирали, чем какие-то санкционные списки. И ещё. Наша область помогала и будет помогать Донбассу, нашим городам-побратимам Волновахе и Ясиноватой. Своих в беде не бросаем", - подчеркнул он.