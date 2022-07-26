26 Июля 2022
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дождь, непогода, потоп, ливень (2007) | Фото: Накануне.RU

В Чайковском после грозы затопило улицы

В Прикамье сильные ливни с ветром и градом затопили Чайковский. Фото и видео последствий осадков выкладывают местные жители в социальных сетях, передает корреспондент Накануне.RU.

В группе "Подслушано Чайковский" местные жители сообщают, что затопило улицы Ленина и Гагарина.

"По Ленина в сам ливень пробирался, скорость больше 10км/ч и вода на капот заливаться начинала, думал гидроча схвачу, вроде все обошлось. На маяк у парка тоже плыть приходится, там реально океан", - сообщил подписчик Кирилл.

"В этом месте просто нет никакой ливневой канализации. А дорогу зато отремонтировали в том году", - отметил интернет-пользователь Андрей.

Также в комментариях предположили, что потоп был вызван прорывом трубы, а не дождем.

"Это не дождь, а прорвало трубу с холодной водой между Гагарина, 36 и Камская, 1, возле магазина "Красное и Белое", и все это прорывается сквозь землю. Этот поток наблюдали два с лишним часа. Было страшновато, прям как в Сочи", - отметила пользовательница Светлана.

Согласно прогнозу погоды, 26 июня в Прикамье могут пройти ливневые дожди со шквалистым усилением ветра до 25 метров в секунду. Также местами возможен град и гроза.

Теги: улицы, потоп, гроза



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