СРЗП готовит законопроект о "террористических государствах"
Партия "Справедливая Россия – За правду" подготовила законопроект о "террористических государствах". "Справедливороссы" предлагают разорвать дипломатические отношения с государствами, которые будут признаны террористическими, а также конфисковать имущество их граждан для возмещения ущерба. Страны, которые поставляют оружие в "террористические страны", предлагается признать спонсорами терроризма.
Как отмечает РИА Новости, пока в перечне, предложенном СРЗП, только одна страна – Украина.