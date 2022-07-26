СРЗП готовит законопроект о "террористических государствах"

Партия "Справедливая Россия – За правду" подготовила законопроект о "террористических государствах". "Справедливороссы" предлагают разорвать дипломатические отношения с государствами, которые будут признаны террористическими, а также конфисковать имущество их граждан для возмещения ущерба. Страны, которые поставляют оружие в "террористические страны", предлагается признать спонсорами терроризма.