26 Июля 2022
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Общество В России
Логотип Google (2021) | Фото: google.com

Google оштрафована на 2 миллиарда рублей за непрозрачные правила блокировки на YouTube

ФАС России оштрафовала компанию Google на 2 млрд рублей за непрозрачные и необъективные правила блокировки аккаунтов и обращения контента на YouTube.

Как сообщила пресс-служба ведомства, политика Google приводит к "внезапным блокировкам и удалению аккаунтов пользователей без предупреждения и обоснования действий". По мнению ФАС, это ущемляет интересы пользователей и ограничивает конкуренцию на смежных рынках.

Американская компания должна оплатить штраф в течение двух месяцев с момента вступления документа о наложении штрафа в законную силу.

Ранее суд оштрафовал компанию Google более чем на 21 миллиарда рублей за повторное неудаление запрещенной информации. До этого Роскомнадзор направил 17 уведомлений в адрес Google LLC с требованием удалить с YouTube недостоверную информацию о ходе операции на Украине, дискредитирующую ВС РФ. Для американского IT-гиганта это второй оборотный штраф.

Теги: Google , штраф, YouTube



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