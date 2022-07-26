Все обязательства перед партнерами по МКС будут выполнены - Борисов

26 Июля 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Откусить и отползти не получится"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Наука и техника В России
Юрий Борисов, Ханты-Мансийск (2021) | Фото: uralfo.gov.ru

Все обязательства перед партнерами по МКС будут выполнены - Борисов

Путин провел первую встречу с Юрием Борисовым после вступления последнего в новую должность – экс-вице-премьер возглавил Роскосмос.

Президент России попросил Борисова обозначить те направления развития отрасли, которые бывший зампред правительства считает ключевыми.

Но для начала Борисов отметил, что "отрасль находится в непростой ситуации". Это довольно далеко от оценки предшественника Борисова – Дмитрия Рогозина, который в прощальном видеообращении заявил, что космическая отрасль отошла от пропасти, у которой находилась.

"Вижу свою основную задачу вместе со своими коллегами – не уронить, а поднять планку, и в первую очередь обеспечить российскую экономику необходимыми космическими услугами. А это и навигация, это связь, передача данных, метео-, геодезической информации и прочее. Это наиболее востребованные сегодня услуги, без которых нельзя представить современную жизнь", - отметил Борисов.

Он добавил, что по уже утвержденным планам будет развиваться пилотируемая программа. "Основные приоритеты будут сделаны на создание российской орбитальной станции", - отметил Борисов.

Глава Роскосмоса заявил, что все обязательства перед партнерами по МКС будут выполнены, "но решение и уход с этой станции после 2024 года приняты". "Я думаю, что к этому времени мы начнём формировать российскую орбитальную станцию. Я считаю, что будущее российской пилотируемой космонавтики в первую очередь должно базироваться на взвешенной и системной научной программе, для того чтобы каждый полёт обогащал нас знаниями в области космоса", - отметил Борисов.

Примечательно, что в опубликованной на сайте Кремля стенограмме встречи Борисов не делает акцент на военное переориентирование отрасли, о котором постоянно говорил Рогозин в последние месяцы "у руля" госкорпорации.

Теги: юрий борисов, роскосмос, мкс, владимир путин, дмитрий рогозин



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети


В наличии большой выбор playstation 4 !