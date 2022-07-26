Все обязательства перед партнерами по МКС будут выполнены - Борисов

Путин провел первую встречу с Юрием Борисовым после вступления последнего в новую должность – экс-вице-премьер возглавил Роскосмос.

Президент России попросил Борисова обозначить те направления развития отрасли, которые бывший зампред правительства считает ключевыми.

Но для начала Борисов отметил, что "отрасль находится в непростой ситуации". Это довольно далеко от оценки предшественника Борисова – Дмитрия Рогозина, который в прощальном видеообращении заявил, что космическая отрасль отошла от пропасти, у которой находилась.

"Вижу свою основную задачу вместе со своими коллегами – не уронить, а поднять планку, и в первую очередь обеспечить российскую экономику необходимыми космическими услугами. А это и навигация, это связь, передача данных, метео-, геодезической информации и прочее. Это наиболее востребованные сегодня услуги, без которых нельзя представить современную жизнь", - отметил Борисов.

Он добавил, что по уже утвержденным планам будет развиваться пилотируемая программа. "Основные приоритеты будут сделаны на создание российской орбитальной станции", - отметил Борисов.

Глава Роскосмоса заявил, что все обязательства перед партнерами по МКС будут выполнены, "но решение и уход с этой станции после 2024 года приняты". "Я думаю, что к этому времени мы начнём формировать российскую орбитальную станцию. Я считаю, что будущее российской пилотируемой космонавтики в первую очередь должно базироваться на взвешенной и системной научной программе, для того чтобы каждый полёт обогащал нас знаниями в области космоса", - отметил Борисов.

Примечательно, что в опубликованной на сайте Кремля стенограмме встречи Борисов не делает акцент на военное переориентирование отрасли, о котором постоянно говорил Рогозин в последние месяцы "у руля" госкорпорации.