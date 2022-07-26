Штормовое предупреждение на Среднем Урале продлено до ночи 27 июля

Синоптики еще ненадолго продлили штормовое предупреждение на Среднем Урале. Об этом Накануне.RU сообщили в региональном ГУ МЧС.

По прогнозу, ночью 27 июля местами в области ожидаются ветер с порывами до 25 метров в секунду, сильные дожди, грозы, ливни и крупный град.

"Главное управление МЧС России по Свердловской области призывает быть предельно осторожными и внимательными в этот неблагоприятный период", - отметили в ведомстве.

При происшествиях во время непогоды свердловчане могут обращаться по номерам вызова экстренных служб – 101 и 112.

Напомним, срочное штормовое предупреждение было объявлено на Среднем Урале вечером в понедельник. Оно должно было действовать до конца сегодняшнего дня.