26 Июля 2022
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Происшествия Приволжский ФО Пермский край
На месте находятся специалисты поисково-спасательной службы (2018) | Фото:Накануне.RU

В Перми пропали двое детей

В Перми ведутся поиски двух пропавших десятилетних мальчиков Романа М. и Даниила В. Информация опубликована в местных поисковых отрядах, передает корреспондент Накануне.RU.

Дети пропали 25 июля. Информация об их исчезновении появилась ночью.

Сообщается, что дети ушли из дома гулять. С тех пор их местонахождение неизвестно. Дети проживают в одном районе, в соседних домах. Один школьник вышел из дома по ул. Народовольческая, второй - по ул. Запорожская.

Поиски детей велись всю ночь и не прекращаются в данный момент.

Теги: дети, пропажа, поиск



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