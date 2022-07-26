В Перми пропали двое детей

В Перми ведутся поиски двух пропавших десятилетних мальчиков Романа М. и Даниила В. Информация опубликована в местных поисковых отрядах, передает корреспондент Накануне.RU.

Дети пропали 25 июля. Информация об их исчезновении появилась ночью.

Сообщается, что дети ушли из дома гулять. С тех пор их местонахождение неизвестно. Дети проживают в одном районе, в соседних домах. Один школьник вышел из дома по ул. Народовольческая, второй - по ул. Запорожская.

Поиски детей велись всю ночь и не прекращаются в данный момент.