26 Июля 2022
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Коллаж, ВСУ, украинский военный (2022) | Фото: Накануне.RU

Безсонов: Кадровых украинских военных, которые были вначале, осталось не более 10%

Первый заместитель министра информации ДНР Даниил Безсонов сообщил в своем телеграм-канале, что кадровых украинских военных, которые были до начала военной операции, в Донбассе осталось не более 10%.

По его словам, остальные погибли, получили ранения или попали в плен, а на их место прислали "свежее мясо" из мобилизованных. И хотя обороняться значительно легче, чем наступать, мотивация и навыки у ВСУ уже не те.

Безсонов также прогнозирует, что в ближайшее время остатки оборонительного потенциала ВСУ иссякнут и "наши войска хлынут лавиной". Накануне он сказал, что считает, что вся территория ДНР будет освобождена до конца августа. В целом же "весь донбасский фронт бурлит", и союзные войска с каждым днем на всех направлениях наращивают наступательный потенциал

Военный обзреватель Юрий Подоляка отмечает, что нынешняя неделя станет ключевой для прорыва линии обороны ВСУ по линии Северск - Соледар - Артемовск (Бахмут).

Теги: Донбасс, ДНР, ВСУ



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