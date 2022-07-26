26 Июля 2022
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Концерт ZаРОССИЮ (2022) | Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

В Копейске в День города выступят группа "Мираж" и Хабиб

В Копейске в День города выступят Хабиб, золотой состав группы "Мираж" и Анна Грейс. Для любителей электронных ритмов будет играть DJ Фил, сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации города.

В этом году Копейск отмечает 115-летие. Праздничные мероприятия запланированы на 27 и 28 августа.

Российская певица Анны Грейс будет выступать на малой сцене на площади Трудовой Славы. Концерт начнется в 11 часов.

На главной сцене мероприятие начнется в 17 часов. Запланировано живое выступление государственного оркестра "Малахит" и шоу барабанов.

"Уже получено согласие на выступление от Хабиба (настоящее имя Хабиб Шарипов), в состоянии согласования райдера находится договор с золотым составом группы "Мираж" (солистка Маргарита Суханкина)", - отметили в мэрии.

Завершится праздник фейерверком, который продлится 10-12 минут.

Теги: День города, Мираж, Хабиб,



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