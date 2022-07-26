26 Июля 2022
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Политика Свердловская область В России
Евгений Куйвашев, Эдуард Россель, инаугурация (2017) | Фото: Накануне.RU

Куйвашев предложил Росселю стать его советником после ухода с поста сенатора

Действующий свердловский губернатор Евгений Куйвашев прокомментировал уход из Совета Федерации бывшего главы Среднего Урала Эдуарда Росселя.
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Напомним, накануне Куйвашев сдал в избирком документы для участия в выборах губернатора, которые состоятся в сентябре этого года. Также он внес трех претендентов на пост сенатора от главы региона.

"В списке нет Эдуарда Росселя, который представлял меня в Совете Федерации в течение 10 лет. Мы обсудили с Эдуардом Эргартовичем это решение – оно наше совместное", - написал сегодня Евгений Куйвашев в своем Telegram-канале.

Он выразил уверенность, что Эдуард Россель еще много лет будет работать на благо Свердловской области.

"Я предложил ему стать моим советником и возглавить наблюдательный совет туристического кластера "Гора Белая". Надеюсь, он согласится", - заключил губернатор.

О реакции Росселя на это предложение пока неизвестно. Напомним, что сегодня Великобритания ввела санкции против глав российских регионов, среди которых оказался и глава Среднего Урала.

Теги: Куйвашев, Россель, сенатор, советник, губернатор



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