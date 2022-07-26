Кремль попросит "Газпром" выступить с заявлением по "Северному потоку"

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков анонсировал заявление "Газпрома" по ситуации с газопроводом "Северный поток".

По словам представителя Кремля, "есть неполадки с турбинами", в частности, оборудование после капитального ремонта еще не пришло и не установлено. Он выразил надежду, что турбину доставят раньше, а не позже предполагаемого срока, передает "Интерфакс".

При этом, добавил Песков, неполадки наблюдаются и с другой турбиной, "Газпром" работает над решением этой ситуации.

Он подчеркнул, что ситуация с обслуживанием турбин для "Северного потока" критически осложняется антироссийскими санкциями, без них все работы осуществлялись бы в обычном порядке.

Кремль "попросит коллег в "Газпроме" с технологической точки зрения дать объяснения" по данному вопросу, пообещал Песков.

Ранее сообщалось, что "Газпром" получил от компании Siemens документы от властей Канады. Речь об исключениях из санкций, которые, по задумке Канады и Германии, позволят ремонтировать оборудование для газопровода "Северный поток", поставляющего газ в Европу.

В российской компании выразили недовольство предоставленными бумагами, заявив, что документы "вызывают дополнительные вопросы".