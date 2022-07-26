Китай не исключает военный ответ в случае визита Нэнси Пелоси на Тайвань

Ситуация вокруг возможного визита на Тайвань спикера палаты представителей парламента США Нэнси Пелоси продолжает обостряться.

Официальный представитель минобороны КНР Тань Кэфэй заявил, что "армия Китая не будет сидеть сложа руки в случае поездки Пелоси на Тайвань, а предпримет решительные меры для пресечения внешнего вмешательства".

По заявлению министерства, визит на остров Пелоси – третьего лица в государстве - серьезно нарушит принцип "одного Китая" и положения трех совместных китайско-американских коммюнике, сильно навредит отношениям Китая и США в военной сфере и приведет к обострению ситуации в Тайваньском проливе.