Патриарх наградил Кириенко орденом Александра Невского

Патриарх Кирилл поздравил первого замглавы администрации президента РФ Сергея Кириенко с юбилеем, наградив его орденом.

"Во внимание к помощи РПЦ и в связи с 60-летием полагаю справедливым удостоить Вас ордена благоверного князя Александра Невского (II степени)", - цитирует Кирилла пресс-служба патриархии.

Кириенко родился 26 июля 1962 г. в Сухуми. Школу окончил в Сочи. С 5 октября 2016 г. – первый заместитель руководителя администрации президента России.