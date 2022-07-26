26 Июля 2022
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Экономика В России
Коллаж, налоги (2021) | Фото: Накануне.RU

Люди, работающие на российские компании из-за рубежа, должны платить налоги в России - Минфин

Минфин России подготовил ряд поправок в налоговое, таможенное и бюджетное законодательство. В ведомстве заявили, что изменения направлены на "повышение эффективности налоговой системы".

В частности, поправки могут коснуться граждан, работающих на российские компании из-за рубежа. В Минфине полагают, что налоги с их зарплат и других вознаграждений должны уплачиваться в России.

"Выплачиваемые отечественными организациями-работодателями вознаграждения дистанционным работникам, находящимся за пределами страны, относятся к доходам от российских источников", - говорится в сообщении Минфина.

Также ведомство предлагает освободить от налогов компенсации, которые работодатели выплачивают своим дистанционным работникам за использование ими собственного или арендованного оборудования, ПО и других средств "для выполнения трудовой функции".

Теги: налоги, зарплата, минфин, поправки



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