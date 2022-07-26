Великобритания ввела санкции против глав российских регионов

Великобритания расширила список антироссийских санкций, добавив в него 42 новые позиции.

Как передает РИА Новости со ссылкой на документ, под санкции, в частности, попали ряд глав российских регионов. В списке – губернаторы Свердловской, Тюменской, Брянской, Курской, Нижегородской, Челябинской и Самарской областей, Башкирии, Якутии, Чувашии.

Кроме того, Британия внесла в санкционный список министра юстиции РФ Константина Чуйченко, главу правительства ДНР Виталия Хоценко и первого зампреда правительства ЛНР Владислава Кузнецова.