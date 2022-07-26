26 Июля 2022
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Общество Ханты-Мансийский АО - Югра Уральский ФО
лесной пожар (2021) | Фото: t.me/kushtay

В Югре площадь лесных пожаров выросла до 3662 га

В Югре продолжает расти площадь лесных пожаров, передает корреспондент Накануне.RU.

По данным авиалесоохраны, на 26 июля в Югре действует 26 лесных пожаров на площади 3662 га. В ликвидации участвует 71 сотрудник базы авиационной и наземной охраны лесов Югры.

С 22 июля на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры введен режим ЧС в лесах. Днем ранее площадь лесных пожаров составляла 3420 га. Действующие лесные пожары угрозы населенным пунктам не представляют.

Ранее сообщалось, что причиной лесных пожаров стали грозы.

Теги: лесной пожар, природный пожар, локализация, депнедра, режим чс



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