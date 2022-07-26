На Урале ребенок утонул, пытаясь достать очки из воды

В уральском городе Асбест выясняют обстоятельства гибели ребенка на водоеме.

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Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ по Свердловской области, днем 25 июля житель города вместе с внучкой и внуком 2009 года рождения отправился на рыбалку. Вечером по пути домой дети решили искупаться. Во время купания мальчик потерял очки и стал их искать, ныряя в воду, но после очередного погружения не вынырнул.

Попытки дедушки самостоятельно обнаружить внука к успеху не привели, тогда им была вызвана служба спасения. Прибывшие специалисты извлекли тело утонувшего ребенка на берег.

Как сообщил глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, трагедия произошла на берегу реки Рефт у базы отдыха "Бодрость".

"Мальчик плавать не умел, поэтому находившийся с ним взрослый родственник разрешил купаться только рядом с берегом, где мелко. Но подросток в поисках пропавших очков отошел на расстояние семи метров от берега, а там начинается резкий обрыв, после чего мальчик тут же ушел под воду. Вызванная на место ЧП "неотложка" констатировала смерть", - рассказал полковник Горелых.

Он добавил, что все собранные по факту происшествия материалы полиция передала в Следственный комитет для принятия решения.

"Эта история в очередной раз подтвердила, что летом, в жару, дети становятся жертвами обстоятельств на водоемах, даже в присутствии своих родных. Особенно те из них, кто не умеет плавать. Нельзя допускать, чтобы несовершеннолетние такой категории находились в воде без вспомогательных плавательных средств и присутствия близких", - заключил представитель МВД.

Напомним, по данным МЧС, с начала этого лета на водоемах Свердловской области погибли восемь детей.