26 Июля 2022
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Коллаж, рубли, доллары, вывод средств, отмывание средств, легализация доходов (2022) | Фото: Накануне.RU

Киев договорился с Латвией о передаче Украине золотовалютных резервов России

Киев ведет переговоры с Ригой на предмет конфискации и дальнейшей передачи украинским властям российских золотовалютных резервов (ЗВР).

"Для того, чтобы мы получили в специально созданный фонд компенсации за ущерб, нанесенный Россией, значительные суммы средств, речь идет о золотовалютных резервах, нужно, чтобы страна, где эти средства находятся, заключила соответствующий международный договор, где с таких активов будет снят иммунитет и где она согласится на передачу этих средств в специальный фонд. <...> Первой страной, скорее всего, станет Латвия. Они согласились с концепцией. Соответственно, мы сейчас на стадии переговоров по конкретному тексту договора. Я был в Риге на прошлой неделе - они его согласились потенциально подписать и ратифицировать в крайне сжатые сроки", - цитирует РБК-Украина министра юстиции Украины Дениса Малюську.

Министр добавил, что в Латвии находится немного российских ЗВР.

На прошлой неделе глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявила, что на стадии подготовки находятся исковые заявления в суды США, ЕС и других стран, которые заблокировали российские ЗВР. Когда иски будут поданы – неизвестно. Ранее российские монетарные власти заявляли, что все золото ЗВР находится внутри России, а валютные активы составляют около половины всех ЗВР.

Украина уже неоднократно обращалась к США и другим странам, которые удерживают российские ЗВР, с просьбой передать Киеву эти средства – на восстановление разрушенного во время военных действий. Предложение на словах поддерживается, но фактически реальных шагов по передаче средств пока никто не предпринимал.

Теги: латвия, украина, золотовалютные резервы, валюта, цб рф



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