26 Июля 2022
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Политика ДНР и ЛНР
Су-34 (2019) | Фото: ЦВО

Минобороны РФ сообщило об уничтожении в ДНР более 40 иностранных наемников

Российская авиация высокоточными ракетами уничтожила более 40 иностранных наемников в районе Константиновки Донецкой Народной Республики (ДНР), сообщает Минобороны РФ.

Удар был нанесен по пункту временной дислокации подразделений "Иностранного легиона". Уточняется, что большинство из уничтоженных – поляки.

На прошлой неделе ВКС России в Одесской области уничтожили 600 боевиков, включая 120 наемников.

Удар был нанесен 16 июля высокоточным оружием по пункту временной дислокации националистов в центре отдыха "Империя" в населенном пункте Константиновка.

Теги: наемники, украина, минобороны рф



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