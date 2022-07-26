Минобороны РФ сообщило об уничтожении в ДНР более 40 иностранных наемников

Российская авиация высокоточными ракетами уничтожила более 40 иностранных наемников в районе Константиновки Донецкой Народной Республики (ДНР), сообщает Минобороны РФ.

Удар был нанесен по пункту временной дислокации подразделений "Иностранного легиона". Уточняется, что большинство из уничтоженных – поляки.

На прошлой неделе ВКС России в Одесской области уничтожили 600 боевиков, включая 120 наемников.

Удар был нанесен 16 июля высокоточным оружием по пункту временной дислокации националистов в центре отдыха "Империя" в населенном пункте Константиновка.