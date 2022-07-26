26 Июля 2022
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Общество В России
люди, толпа, население (2017) | Фото:sibdepo.ru

К концу XXI века численность населения России может упасть до 137,5 млн жителей

Демографы Высшей школы экономики (ВШЭ) подготовили долгосрочный прогноз численности населения России. Наиболее вероятный из 30 сценариев предполагает снижение этого показателя к концу века до 137,5 млн жителей.
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Долгосрочные прогнозы динамики численности населения России предполагают "широкую вилку" от 67,4 млн до 216,7 млн жителей, но наиболее вероятный сценарий – снижение численности к концу XXI века до 137,5 млн, пишет "РБК". К таким выводам пришли ученые НИУ ВШЭ в своем прогнозе численности и демографической нагрузки населения страны до 2100 г.

Долгосрочный демографический прогноз имеет широкую вилку неопределенности в зависимости от параметров предпосылок и должен использоваться с осторожностью, предупреждают его авторы Валерий Юмагузин и Мария Винник из ВШЭ. Однако это единственный способ, который позволяет заглянуть намного дальше, чем любые программы социально-демографического развития или демографический прогноз Росстата, последняя версия которого была выполнена в 2019 г. и охватила период до 2035 г.

Всего исследователи из ВШЭ разработали 30 возможных вариантов развития событий. Пять из них предполагают относительную стабильность численности населения в диапазоне 146-156 млн человек, девять вариантов – рост до 160 млн и выше, 16 – снижение численности ниже 140 млн, в том числе 11 вариантов указывают на спад ниже 120 млн.

"В целом, результаты долгосрочного прогнозирования показывают широкую вилку возможных значений численности российского населения, которые варьируются от 67,4 млн до 216,7 млн человек. Эти значения определяют своего рода границы, за которые численность населения не выйдет. Нижний экстремум представляет собой вариант с низкими вариантами рождаемости, смертности и нулевой миграцией, верхний экстремум – сочетание высоких сценариев всех трёх составляющих", - говорится в прогнозе.

Теги: Население, Россия



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