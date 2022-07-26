На XVI Сибирской Венчурной Ярмарке представят 24 проекта-победителя

Сибирская Венчурная Ярмарка проводится ежегодно на территории Новосибирской области, начиная с 2007 года. Ярмарка-2022 является мероприятием спутником Международного форума технологического развития «Технопром-2022» и интегрирована в его программу, с возможностью регистрации на официальном сайте форума, сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора и правительства Новосибирской области.

О ходе подготовки к мероприятию в ходе пресс-конференции рассказал министр науки и инновационной политики Новосибирской области Вадим Васильев.

«Главной целью и Венчурной Ярмарки, и «Технопрома» является ускорение технического развития. Сейчас у нас появляется много ниш, где мы можем, используя ресурсы и финансы нашего бизнеса, а также потенциал нашей науки, осуществить некий технологический рывок. Помимо этого, очень важно выстраивать коммуникации, чтобы свободно ориентироваться в инструментарии. Именно этой деятельностью занимается наш ГАУ НСО «Новосибирский областной инновационный фонд», который сможет любому инноватору подсказать, куда и за какой формой поддержки обратиться. Мы ждем от этой ярмарки хорошую обратную реакцию, с помощью которой сможем точно оценить все механизмы процесса работы», – подчеркнул Вадим Васильев.

Всего в адрес ГАУ НСО «Новосибирский областной инновационный фонд» на данный момент уже поступило 49 заявок, из них допущены до отбора – 47. На заседании комиссии 20 июня были определены победители отбора – 24 проекта.

Напомним, Международный форум технологического развития «Технопром» – крупнейшее технологическое мероприятие России. В соответствии с распоряжением правительства РФ от 5.03.2022 года, он проводится ежегодно в Новосибирской области. Организаторы форума «Технопром» – правительство РФ, правительство Новосибирской области, министерство науки и высшего образования РФ, СО РАН.

Тема форума в 2022 году – «Технологический суверенитет и устойчивое развитие России», его цель – содействие в обеспечении технологического суверенитета, устойчивого экономического и социального развития Российской Федерации за счет повышения технологической обеспеченности, развития национальной научной и промышленной инфраструктуры. «Технопром» традиционно включает как конгрессную, так и выставочную программу.