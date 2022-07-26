"АвтоВАЗ" вернул в "Ладу Гранту" "самую востребованную опцию"

"АвтоВАЗ" вернул в Lada Granta, на которую приходится около 80% продаж компании, кондиционеры. По мнению производителя, это "самая востребованная опция".

За "Гранту" с кондиционером просят от 746 тыс. руб. За доплату можно приобрести 15-дюймовые колеса с легкосплавными дисками.

В пресс-службе "АвтоВАЗа" напомнили, что в комплектацию Granta Classic 2022 модельного года входит электроусилитель руля, передние электростеклоподъемники, электропривод и обогрев наружных зеркал, центральный замок, аудиоподготовка с четырьмя динамиками.

"Универсал Lada Granta Cross в комплектации с кондиционером будет доступен к покупке от 811 тыс. руб. В данную комплектацию дополнительно входят 15-дюймовые колеса с двухцветными легкосплавными дисками, сиденье водителя с регулировкой по высоте, подогрев передних сидений. Автомобиль отличается и внешней отделкой: на дверях, порогах и арках колес смонтирован защитный обвес из прочного черного пластика, на крыше предусмотрены рейлинги, а корпуса наружных зеркал окрашены черной металлизированной эмалью, что подчеркивает контрастность дизайна", - сообщили в "АвтоВАЗе".