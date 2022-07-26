Под Первоуральском найден пропавший 73-летний грибник: он сутки провел в лесу

Под Первоуральском найден 73-летний местный житель Юрий Яхин, который утром 24 июля ушел в лес за грибами и пропал. Об этом Накануне.RU рассказал руководитель пресс-службы свердловского Главка МВД Валерий Горелых.

По его данным, мужчину обнаружила одна из поисковых групп. Грибник жив и здоров, госпитализация ему не потребовалась.

Ранее в ОВД с заявлением о пропаже пенсионера обратилась его дочь, которая рассказала, что отец нуждается в медицинской помощи, при себе у него нет воды и продуктов. Незамедлительно стражи порядка из подразделений уголовного розыска, участковых уполномоченных, а также патрульно-постовой службы вместе с волонтерами и родными приступили к поискам.

В течение суток полицейские отрабатывали лесопарковую зону, где мог находиться заблудившийся грибник. Применялись звуковые спецсигналы служебного транспорта, проводились беседы с садоводами и другими грибниками в лесу.

"Пропавшего пенсионера обнаружила одна из групп розыска в трех километрах от коллективного сада "Елань-1". В беседе с сотрудниками полиции пенсионер рассказал, что, сбившись с пути, предпринял попытки самостоятельно выбраться из чащи, но, в силу возраста и усталости, не смог справиться с этой задачей. Понимая, что близкие люди могут его искать, он принял верное решение и остался ждать помощь на поляне в лесу, кушал ягоды, прислушивался к звукам. Его жизни и здоровью ничего не угрожает, у него лишь множественные укусы от насекомых. Родственники поблагодарили всех, кто принимал участие в поиске пенсионера", - отметил полковник Горелых.