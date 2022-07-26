"Скопинскому маньяку" запретили близко подходить к школам и детским больницам

Суд в Рязанской области дополнил ограничения Виктору Мохову, известному как "скопинский маньяк", запретив подходить ближе чем на 100 метров к образовательным организациям и детским больницам. Об этом сообщил РИА Новости источник в правоохранительных структурах.

6 июля было зарегистрировано административное исковое заявление межмуниципального отдела МВД "Скопинский", говорится на сайте Скопинского районного суда. Ответчиком указан Мохов. Категория дела - о дополнении ранее установленных административных ограничений. На заседании 14 июля иск был удовлетворен.

Напомним, в июне прошлого года Рязанский областной суд дополнительно запретил Мохову общаться с журналистами и посещать кафе. После освобождения из колонии маньяку запрещено посещать массовые мероприятия, находиться вне дома ночью (за исключением работы), выезжать за пределы Скопинского района без разрешения полиции.

Однако после того, как Мохов дал интервью Ксении Собчак, МВД поставило вопрос об ужесточении надзора.

В апреле 2021 года Скопинский районный суд частично удовлетворил иск полиции в отношении Мохова: его обязали являться для административного надзора в отдел РОВД четыре раза в месяц вместо установленных двух. Общение с журналистами и пользование сетью ему не ограничили. Это решение обжаловала как полиция, так и прокуратура.

Мохов отбывал срок за похищение двух несовершеннолетних девушек, которых почти четыре года держал в подвале насиловал, бил и пытал. 3 марта прошлого года он вышел на свободу после 17 лет заключения.