В Челябинской области задержали участников преступной группы за организацию незаконной миграции

Пограничники Челябинского управления ФСБ пресекли попытку незаконно переместить через границу иностранца, въезд которому в Россию не разрешен, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства.

Участники преступной группы, в которую входили трое россиян, хотели провести иностранца в багажнике автомобиля. 16 июня один из соучастников спрятал мужчину в багажном отсеке своего автомобиля и направился в сторону пункта пропуска Бугристое. При прохождении пограничного контроля о не сообщил об иностранце. Автомобиль и водителя задержали при выезде с территории пункта пропуска.

В отношении иностранца возбудили уголовное дело за незаконное пересечение государственной границы Российской Федерации, на трех россиян – за организацию незаконной миграции.